Grande Fratello Vip 6: Nathalie Caldonazzo a rischio di denuncia

Nathalie Caldonazzo potrebbe rischiare una denuncia da parte di un ex gieffino: ecco di chi si tratta

Nathalie Caldonazzo potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip con una diffida in saccoccia. La minaccia in tal senso è stata sporta alla showgirl nientemeno che da parte di Alex Belli nel corso di un collegamento con “Casa Chi”. Nel fascicolo degli avvocati dell’attore sono di fatto finite le parole che la gieffina ha usato per descriverlo, ossia “malato di mente” e “narcisista patologico”.

Nathalie rischia di essere denunciata

Alex Belli è dunque tornato a commentare le parole dell’attrice romana, spiegando di aver già pronto un fascicolo di diffide. Precisando di non permettere a nessuno di attribuirgli delle patologie di tal fatta, l’attore ha infatti precisato il dovere di pesare le parole, soprattutto in televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Prima di procedere legalmente, tuttavia, Alex spera che il Grande Fratello gli dia modo di confrontarsi ancora una volta con Nathalie Cadonazzo. In questo modo vorrebbe cercare di arginare la questione senza adire alle vie legali. “Noi siamo oggetti a giudizio, ma nel momento in cui ci si addentra in considerazioni che vanno a ledere l’immagine della persona si è anche passivi di denuncia”, ha sottolineato ancora l’ex volto di CentoVetrine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MondoTV24 (@mondotv24)

Alex, nel contempo, non è rimasto deluso solo da Nathalie, ma anche dalla stessa moglie Delia Duran. Quest’ultima ha infatti deciso di lasciarlo in diretta dopo l’arrivo di un aereo dei fan a sostegno della rivale Soleil Sorge.

L’attore si è quindi sfogato in proposito proprio a “Casa Chi”, per poi pubblicare un post su Instagram a ricordo del primo appuntamento con la modella venezuelana.