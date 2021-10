Grande Fratello Vip 6: scene di panico in cucina per la presenza di un topo

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha fatto irruzione un piccolo topo che ha provocato il panico tra i concorrenti del reality

Al Grande Fratello Vip 6 i colpi di scena non mancano mai. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella serata del 19 ottobre 2021, quando i Vipponi hanno dovuto fare i conti con l’arrivo di un ospite inatteso.

Alcuni di loro hanno infatti visto niente meno che un topo in cucina, evento che ha letteralmente “terrorizzato” alcune delle concorrenti della Casa. Le più spaventate sono state Ainett Stephens e Jessica Selassié, dopodiché la regia ha cercato di censurare l’accaduto.

Ainett e Jessica terrorizzate dal topo al GF Vip

Mentre alcuni gieffini stavano dunque preparando la cena, a un certo punto hanno notato una strana presenza che si aggirava per la cucina.

Si trattava appunto di un topolino, che ha fatto irruzione nella casa del Gf Vip scatenando letteralmente il panico. Ainett e Jessica non hanno saputo trattenere le urla, chiedendo a più riprese di “cacciarlo via”.

Il topolino di campagna, protagonista indiscusso della serata dentro la casa del #gfvip #topo 🐭

😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/ffGNGeAcBB — Uncle Frankie…. (@Some1LikeU13) October 19, 2021

Anche Jo Squillo ha confermato di aver visto chiaramente il topo, mentre Manila Nazzaro ha cercato di stemperare la tensione sottolineando come si trattasse di un innocuo topolino di campagna che non poteva far male a nessuno.