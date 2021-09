Grande Fratello Vip 6 si ferma? L’inaspettata decisione di Mediaset trapelata da un concorrente

Un Vippone si sarebbe lasciato scappare una grossa indiscrezione relativa alla durata del Grande Fratello Vip 6: ecco di cosa si tratta

Dopo il grande successo delle ultime stagioni, anche quest’anno il Grande Fratello Vip sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini vede ancora il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì. Ma nonostante sia appena iniziato, in tanti si domandano già quando finirà quest’anno il popolare show di Canale 5.

Grande Fratello Vip 6: la rivelazione di un concorrente

Ebbene, anche in questa edizione i concorrenti dovrebbero dire addio alla “libertà” per diverso tempo. Tutto, chiaramente, dipenderà sempre da come andranno gli ascolti, tuttavia nelle scorse ore è trapelato un particolare davvero imprevisto in proposito. Durante una chiacchierata in giardino tra i Vipponi è stato infatti rivelato un importante dettaglio presente nel contratto da loro firmato.

Nel fare uno scherzo a Giucas Casella, Andrea Casalino si è lasciato sfuggire che il reality potrebbe finire a giugno, prolungandosi poi di altri tre mesi se tutto va bene.

Nel contratto firmato con Mediaset sarebbe infatti presente una clausola del “3+3”. Ciò significherebbe dunque che dopo 3 mesi, con un share minimo del 18%, dovranno restare nella Casa più spiata d’Italia per ulteriori tre mesi? Se ciò fosse vero, il Grande Fratello Vip durerà anche quest’anno sei mesi, per la gioia dei tantissimi telespettatori che ogni giorno possono godere della compagnia degli inquilini della magione romana.