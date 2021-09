Attimi di terrore per una delle princesses del Gf Vip: la concorrente ha trovato uno scarafaggio nella sua insalata scatenando il caos a tavola

Sono passati solo tre giorni dall’entrata dei nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia, ma molti di loro si stanno già facendo ampiamente conoscere. Tra questi ci sono sicuramente le tre principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, discendenti a loro dire del biblico re Salomone e della regina di Saba, nonché pronipoti dell’ex imperatore di Etiopia.

A una di loro è già peraltro capitata una piccola disavventura, immortalata in un video diventato virale in pochissimi minuti. Nella clip in questione si vedono Lucrezia e Soleil Sorge mentre saltano sulla sedia, allontanandosi dal tavolo a cui stavano cenando insieme agli altri compagni d’avventura. Ma cosa è successo per scatenare questa loro improvvisa reazione?

Lucrezia vittima di una piccola disavventura

A quanto pare un insetto, per la precisione uno scarafaggio o una farfallina, si è infilato nel piatto della giovane ereditiera.

La quale si è così messa a urlare seminando letteralmente il panico. Il tutto è infine ovviamente tornato poi subito alla normalità, anche grazie all’intervento di Raffaella Fico, che per sdrammatizzare ha affermato con ironia: “Tommaso non ha lavato bene l’insalata, mannaggia”.

La questione dello scarafaggio per la principessa Lucrezia resta comunque un episodio irrilevante se paragonato alle conseguenze che potrebbero interessare un paio di inquiline. Due di loro, ovvero Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, avrebbero infatti bestemmiato, trovandosi così a rischio di squalifica.

Non resta che seguire la prossima diretta di venerdì per capire come si evolverà la questione.