Grande Fratello Vip, Ainett infuriata dopo la frecciatina di Sonia Bruganelli

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip, Ainett si è infuriata in seguito ad una frecciatina di Sonia Bruganelli. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 1 ottobre con la sesta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Soleil è finita nel mirino, con Ainett che si è infuriata in seguito ad una frecciatina di Sonia Bruganelli.

Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge nel mirino

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Soleil Sorge che in settimana, rivolgendosi a Ainett e Samy ha esclamato: “Ma la smettete di urlare come delle scimmie?”. Parole che non sono passate inosservate, con alcuni concorrenti che, nella casa più spiata d’Italia hanno accusata l’influencer di essere “razzista”. Soleil Sorge si è scusata, soffermandosi sul fatto che le sue parole non volessero essere affatto razziste.

Ainett Stephens, però, ha affermato di non credere alle sue scuse, per poi aggiungere: “Lei è molto arrogante e si sente onnipotente (…) Io penso che questa ragazza si sia montata la testa”.

Grande Fratello Vip, Ainett Stephens infuriata

Sempre nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 1 ottobre, Ainett Stephens ha dichiarato: “Le scuse di Soleil non sono sincere.

Dovrebbe sapere se chiami una persona di colore “scimmia” è una parola razzista. Nello stesso minuto in cui l’ha detto avrebbe dovuto chiedermi se mi fossi offesa e scusarsi. Ha aperto una ferita in me, dai 5 ai 13 anni ho subito razzismo e nessun bambino a scuola voleva giocare con me perché temevano di essere macchiati. Non vengo al Grande Fratello a farmi chiamare scimmia da lei. È arrogante, minaccia tutti nella casa.

Deve portare rispetto. Qui tutti abbiamo una storia da raccontare”.

Grande Fratello Vip, la frecciatina di Sonia Bruganelli

Mentre la Sorge si è scusata, Sonia Bruganelli punge Ainett affermando: “Se Ainett avesse mostrato tanta grinta le prime due puntate non avremmo crocifisso Amedeo Goria“. La Stephens a quel punto è esplosa dicendo: “Ma cosa stai dicendo? (…) Parli tu che hai detto di voler portare Soleil in finale? Se volevate fare il Grande Fratello solo con lei prendevate solo lei”. La situazione nella casa è quindi degenerata, con Francesca Cipriani che in lacrime aggiungeva: “Vergogna”. Lulù, invece, è scoppiata a piangere dicendo che nessuno può capire ciò che ha provato lei. Insomma, in pochi minuti si è generato il caos, con Alfonso Signorini che è intervenuto, interrompendo il collegamento.