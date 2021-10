Grande Fratello Vip: Alex Belli e Nicola Pisu si scambiano un bacio sulle labbra

Un inaspettato bacio sulla bocca tra Alex Belli e Nicola Pisu ha destato enorme curiosità tra i fan del Grande Fratello Vip 6

Per celebrare il compleanno di Carmen Russo, il Grande Fratello Vip ha dato modo ai concorrenti di poter organizzare una grande festa in casa. Così, nella rovente notte di Cinecittà, fra Alex Belli e Nicola Pisu è accaduto un fatto che ha destato parecchia curiosità nei fan del reality.

L’attore 39enne e il figlio di Patrizia Mirigliani si sono infatti lasciati andare a un attimo fugace di intimità, complice evidentemente qualche bicchierino di troppo.

Alex scherzando con Nicola:”Questo è il mio ragazzo” *Nicola lo bacia* COSA STA SUCCEDENDO STASERA 😂😂 #gfvip pic.twitter.com/Z7N1kRk3sK — Kevin (@Kevin35116110) October 2, 2021

Alex Belli e Nicola Pisu accendono la fantasia dei fan

Come si nota dal video in questione, è stato inizialmente Nicola Pisu a prendere fra le mani il viso di Alex Belli per baciarlo. Poco dopo lo stesso attore si è poi riavvicinato al ragazzo per baciarlo a sua volta, affermando scherzosamente: “Questo è il mio ragazzo”. Gli telespettatori si sono tuttavia chiesti se i baci siano stati solo il frutto di una goliardia oppure dettati da un interesse reciproco.

Di certo tali effusioni sono giunte del tutto inaspettate, considerato soprattutto il fatto che Alex si è sposato da poco con la modella Delia Duran.

Sulla vita sentimentale del figlio della patrona di Miss Italia non si hanno invece informazioni. Il 32enne si è infatti finora dichiarato single, pur avendo confidato di essere pronto a trovare l’amore nella casa più spiata d’Italia.