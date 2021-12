Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil: “Lo amo come essere umano”

Nel corso della ventiquattresima puntata del GF Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 3 dicembre con la ventiquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, la ventiquattresima puntata del GF Vip

Anche nel corso della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due sono di recente finiti al centro dell’attenzione per via della gelosia di Delia Duran e dei confronti avuti proprio con quest’ultima. Se tutto questo non bastasse, di recente hanno destato scalpore le dichiarazioni di Belli, che ha confessato il suo sentimento per Soleil.

Alex Belli, il rapporto con Soleil

Sempre nel corso della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare del bacio tra i due alla fine della Turandot. A tal proposito, interpellata dal conduttore, Soleil ha dichiarato: “A prescindere dalla veridicità del bacio … il bacio era sicuramente colorato dal momento”.

Per poi aggiungere: “Era vero. Senza le telecamere non penso ci sarebbe qualcosa di diverso da quello che siamo. Io sono entrata in crisi perché Alex nella scorsa puntata è andato in protezione e mi ha creato dei dubbi“.

Alex Belli dal suo canto ha dichiarato: “Dopo il bacio si stata entrando in una cosa che volevo proteggere. Non è che ho lanciato il sasso e tirato la mano, la scorsa puntata è entrato qualcosa nel mio cuore, dal mondo goliardico di amicizia che avevamo c’è stato uno scatto fuori dal mio controllo”.

Sempre interpellato da Signorini, Alex Belli ha affermato: “Poche volte mi sono sentito così, in genere ho sempre il controllo.

Con Sole ci siamo incontrati con una connessione incredibile e quando ho sentito questa cosa nel cuore… era l’ultima cosa che pensavo di poter provare”.

Alex Belli, le parole dell’influencer

Dal suo canto Soleil, giunta in studio per parlare faccia a faccia con Signorini, ha affermato: “Mi ha spiazzata quando lo ha confessato ma nel bene o nel male lo sentivo. Ho sempre cercato di proteggere il tutto, anche la nostra vita fuori di qui, ma allo stesso modo ho cercato di vedere la verità. Quando si è esposto ero confusa, perché ho sempre cercato di proteggerlo. Certo che lo amo come essere umano“.

L’influencer ha quindi proseguito: “Mi prendo le mie piene responsabilità, so quello che voglio. So i sentimenti per la persona che ho fuori e voglio costruire qualcosa oltre le pulsioni fisiche. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Io non amo due uomini, riesco a distinguere meglio tutto, sono cosciente di quello che ho fuori e poi con Alex. Mi vivo il momento, non sento di fare del male“.