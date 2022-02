Grande Fratello Vip, bacio Delia e Barù nella notte: cos’è successo?

Incredibile al Grande Fratello Vip: la venezuelana Delia Duran e il food blogger, Barù Gaetani, si sono baciati. La reazione degli altri concorrenti.

Delia Duran e Barù Gaetani si sono baciati

Erano ormai diversi giorni che i due – Delia e Barù – si stuzzicavano, e nella notte tra venerdì e sabato 5 febbraio è successo quel che era prevedibile: i due si sono baciati.

L’effusione tra la modella e il food blogger non è stata ripresa dalle telecamere, perché avvenuta durante la festa al Love Boat, ma diversi concorrenti sostengono di averli chiaramente visti.

A darne la conferma è stata Soleil Sorge in diretta, che mentre ballava con Gianluca Costantino sotto i riflettori ha esclamato: «Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero si è baciato! Ti giuro stan facendo un delirio».

La confessione di Delia

Un bacio che ha scosso tutti, con Soleil che ha riferito subito l’accaduto all’amica Sophie Codegoni, incredula al momento della rivelazione.

C’è da tener presente che Barù Gaetani è legato a Jessica Selassiè, e per questo soleil ha fatto presente a Delia che il suo bacio potrebbe creare non poche discussioni. La modella venezuelana ha risposto in maniera leggera, parlando così del blogger: «Lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io.

Non bisogna prenderlo sul serio. Sai com’è Barù».

Comunque la si voglia veder, sembra ormai sicuro che tra Delia e Alex Belli non ci sia più nulla, e questo bacio ne è la riprova.