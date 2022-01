Grande Fratello Vip, Barù contro Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip non si placa la polemica dopo la brutta vicenda Ricciarelli-Lulù. Questa volta è Barù a dire la sua: la critica a Signorini

Non si ferma la polemica attorno a Katia Ricciarelli dopo quanto accaduto con Lulù Hailé Selassié.

Nonostante moltissimi fan del programa vorrebbero veder eliminata la cantante lirica dalla Casa, la Ricciarelli per il momento resta una delle protagoniste del Grande Fratello Vip.

Nella puntata di ieri il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di entrare nella Casa per parlare, soprattutto di questa vicenda, ai concorrenti. Ma le parole di Signorini non sono piaciute a tutti: il conduttore è stato infatti criticato da Barù.

Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, ha detto la sua dopo la puntata: “La cosa detta da Katia era brutta, molto forte. Al giorno d’oggi non la puoi proprio dire. Io non lo direi mai, sono super attento. Mio nonno non ha mai detto niente del genere. Non è una questione di generazione. Non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fuck*d.

Cose brutte.”