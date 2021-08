Grande Fratello Vip: c’è il primo concorrente ufficiale? Katia Ricciarelli avrebbe detto si alla partecipazione all'edizione numero sei del reality

Per il Grande Fratello Vip alla sua sesta edizione c’è il primo concorrente ufficiale? Ad ogni modo le indiscrezioni del settimanale Oggi di questi giorni puntano dritto su una grandissima cantante che sarebbe di fatto la prima concorrente già “abile arruolata” del reality condotta da Alfonso Signorini.

Di chi si tratta? Nientemeno che dell’immensa Katia Ricciarelli. Attenzione: la notizia circola insistentemente ma non ci sono conferme, però Oggi non è nuovo a scoop di peso e l’annuncio dell’ufficialità della partecipazione della soprano all’edizione numero sei del Gf Vip pare sia davvero questione di giorni, anche a contare smetite iniziali poi pare sfociate in un accordo contrattuale vero e proprio.

Grande Fratello Vip: arriva la concorrente che non ti aspetti e gli altri nomi

Ad ogni modo un dato tecnico e concreto c’è: questa edizione in arrivo sta davvero iniziando a prendere forma in maniera sempre più definita. Perché? Perché i rumors delle scorse settimane avevano già dato un poker di possibili concorrenti in arrivo nella casa più spiata della televisione italiana, e che poker! Si tratterebbe di Raffaella Fico, Totò Schillaci, Raz Degan e Pamela Prati, a cui in queste ore sta andando ad aggiungersi, ma con una patina di ufficialità ancora maggiore, il nome della regina della lirica Katia Ricciarelli.

Ricciarelli concorrente ufficiale al Grande Fratello Vip, Signorini alla conduzione e due new entry

L’edizione numero sei del Grande Fratello Vip partirà il prossimo 13 settembre su Canale 5, con alcune conferme di ferro e non poche novità, vediamo quali: confermato il vulcanico Alfonso Signorini alla conduzione, mentre sono in arrivo due nuove opinioniste, vale a dire Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Fra i personaggi dello spettacolo che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà ci sono duqnue già cinque nomi di calibro assoluto, ma quello della Ricciarelli è il nome che in queste ore viene dato più per certo.

Lo scoop di Oggi sulla nuova concorrente certa del Grande Fratello Vip

Lo dice Oggi con questi termini, riportati da tutti i siti, i media e le testate di settore. “Katia Ricciarelli sarà tra i concorrenti di punta della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’artista veneta aveva inizialmente smentito le nostre indiscrezioni relative alla partecipazione. Nei giorni scorsi ha finalmente firmato il contratto, formalizzando così la sua presenza nella casa più spiata d’Italia”.