Grande Fratello Vip, Clarissa contro Soleil: “Prendi il ticket e aspetta”

Nel corso della settima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip a finire nel mirino è stata ancora Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 4 ottobre con la settima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Soleil Sorge e gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è successo.

Soleil, le fazioni nella casa più spiata d’Italia

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Soleil Sorge che la scorsa settimana, rivolgendosi a Ainett e Samy ha affermato: “Ma la smettete di urlare come delle scimmie?”. Parole che non sono passate inosservate, con alcuni inquilini che, nella casa più spiata d’Italia hanno accusata l’influencer di essere “razzista”.

Una questione che ha portato con sé degli strascichi, tanto da aver spaccato la casa.

A tal proposito il conduttore ha chiesto a Davide Silvestri di parlare delle scissioni, con il concorrente che a tal proposito ha dichiarato: “La Casa è divisa in almeno 2 gruppi che sono contro ed un gruppo che è neutro. Me, Miriana, Alex, Nicola, Sophie e Soleil. L’altro, l’opposizione, è Samy, le tre sorelle, Francesca, Raffaella, Ainett e poi ci sono gli intermedi”. Samy, dal suo canto ha affermato: “Qua tutti parlano con tutti, non è vero”.

Ainett, a sua volta, ha spiegato: “Ora c’è una calma apparente (…) Ci sta mandarsi a quel paese, l’importante è non offendere le persone”.

Soleil nel mirino degli altri inquilini della casa

Sull’argomento è intervenuto Amedeo Goria, che ha affermato: “Qui dentro siamo tutti amici durante la settimana, poi prima della puntata qualcuno si carica e tira fuori il carattere in diretta, come Soleil e Samy“. L’influencer a quel punto ha affermato: “Sono loro a creare questo regno del terrore, questa sofferenza nei miei confronti che non credo di aver dato modo di avere.

Questa fazione tra i gruppi è stata creata da loro e non dal nostro gruppo. Io sono più vittima che carnefice“.

Soleil, le parole di Clarissa

Ma non solo, sempre sulla questione Soleil è intervenuta anche Clarissa Selaissé. A tal proposito la principessa, dopo essere stata interrotta dall’influencer, ha affermato: “Prendi il ticket e aspetta. Non è vittima, ma è molto carnefice perché in tutti i reality che ha fatto è sempre stata lei a creare i problemi”. Il conduttore Alfonso Signorini ha quindi commentato: “Insomma, Soleil per la prima serata affila gli artigli, poi li ritira durante la settimana“.