Grande Fratello Vip: Clarissa e Ainett non vogliono che Soleil sia salvata

Grande Fratello Vip, Clarissa e Ainett non vogliono che Sonia Bruganelli salvi Soleil Sorgé dopo la presunta esclamazione razzista.

Di recente, nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge avrebbe pronunciato una frase razzista nel corso di un litigio avvenuto tra Alex Belli, Samy Youssef e Ainett Stephens. Quest’ultima ne sarebbe convinta e lo sarebbe anche Clarissa Hailé Selassié.

Ora le due temono che Sonia Bruganelli possa salvare Soleil, giustificandola in qualche modo. Un’eventualità che Ainett e Clarissa non accetterebbero di buon grado. Ma cosa è accaduto precisamente? Tutto è iniziato quando Alex, Samy e Ainett hanno iniziato a discutere; è in seguito intervenuta Soleil, dicendo: “Smettetela di urlare come scimmie”. Questa frase ha generato polemiche da parte di Clarissa e della diretta interessata Ainett.

Grande Fratello Vip: la sfuriata con presunta esclamazione razzista

È scoppiato il caso nella casa del Grande Fratello Vip. In seguito al ritorno di Aldo Montano, ancora separato dal resto dei coinquilini, per lo stato di quarantena a cui si è dovuto sottoporre, Samy Youssef ha fatto notare ad Alex Belli di non essersi comportato benissimo, zittendolo in maniera brusca. Tra i due è scoppiato un litigio molto violento. A intervenire Ainett Stephens che ha preso le difese del modello. Sentendo le urla da parte dei litiganti, Soleil è dunque intervenuta chiedendo loro di smetterla, usando però un termine considerato “politically incorrect”.

Grande Fratello Vip: Samy e Ainett riprendono Soleil

Samy e Ainett hanno rimproverano severamente Soleil e il suo intervento fuori luogo. I due hanno fatto notare alla giovane di origine brasiliana come lei sia la prima a gridare, non permettendo agli altri di poter ragionare in maniera serena. Sorge, ha esclamato che stavano urlando come scimmie. Questo ha provocato la rabbia dei concorrenti del Grande Fratello Vip. La frase è stata collegata a un’affermazione di stampo razzista. Ainett Stephens e Clarissa Hailé Salassié sono molto arrabbiate per l’uscita di Soleil e temono che ora Sonia Bruganelli possa di nuovo salvare Sorge, rendendola immune.

Grande Fratello Vip: lo sfogo di Clarissa

Clarissa ha sbottato: “Sicuramente in puntata Soleil tenterà di giustificarsi […] Poi ci sarà Sonia che potrebbe difenderla […] Se Sonia la difende è imbarazzante per il programma. Se la difenderà significa che il programma accetta il razzismo”. Le sue parole hanno trovato il consenso di Ainett. Anche quest’ultima ha provato risentimento per l’affermazione di Soleil dopotutto. Vedremo nei prossimi giorni come si risolverà la situazione.