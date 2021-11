Grande Fratello Vip, Clarissa sarebbe svenuta in bagno

Gf Vip 6, Clarissa svenuta in bagno: le condizioni della ragazza

Presunto svenimento nella casa del Grande Fratello Vip. A sentirsi male sarebbe stata Clarissa Selassié in bagno. Le immagini, tuttavia, non sono state trasmesse. Come è previsto in questi casi, la regia è intervenuta censurando tutto, anche se su Twitter i telespettatori non hanno gradito tale decisione.

Secondo l’opinione di molti, la censura sarebbe stata di troppo in questo caso, poiché non sarebbe avvenuto nulla che avesse potuto disturbare il pubblico a casa.

Grane Fratello Vip: un malore può capitare

A detta degli utenti social, uno svenimento come quello occorso a Clarissa Selassié può capitare in un reality come il Grande Fratello Vip. Non ci sarebbe stato quindi alcun motivo di risentimento da parte dei telespettatori se la scena di Clarissa svenuta fosse stata mandata in onda.

Grande Fratello Vip: i motivi della censura

In realtà, la censura è stata apportata dalla regia del Grande Fratello Vip per tutelare Clarissa Selassié. Del resto non è divertente per nessuno apparire dinanzi a una telecamera mentre non è al massimo delle proprie condizioni fisiche. La censura è stata un intervento opportuno per non mandare in onda una scena di sofferenza.

Grande Fratello Vip: come sta Clarissa

A distanza di alcune ore dallo svenimento, le telecamere del Gf Vip hanno ripreso Clarissa Selassié camminare.

La concorrente quindi starebbe bene adesso. Si sarebbe riposata un po’ prima di rimettersi in piedi. Sembra che ultimamente abbia lamentato il fatto di non sentirsi bene.