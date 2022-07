Grande Fratello Vip: ecco chi sicuramente non parteciperà al programma

La nuova edizione del Grande Fratello Vip inizierà a settembre, ma circolano già le prime indiscrezioni sui possibili nuovi partecipanti

Compito di Alfonso Signorini, fortunato conduttore delle scorse edizioni del Grande Fratello Vip, sarà anche quello di scegliere i concorrenti per la prossima edizione del programma, in onda sui canali Mediaset da settembre 2022.

Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei NON partecipanti al programma

A fare il punto sulla situazione è stato, ancora una volta e come spesso accade quando si parla di Grande Fratello Vip, ‘Tv Blog’, ch eha svelato i nomi di coloro che sicuramente non parteciperanno alla prossima edizione del reality, pur essendo stati accostati nelle ultime settimane. Da quanto si apprende: Fiordaliso, la giornalista Rita Dalla Chiesa, l’attore a luci rosse Max Felicitas, l’hair stylist Federico Fashion Style, l’ex concorrente del GF Nip Guendalina Canessa e il nuotatore Leonardo Tumiotto non varcheranno la porta della Casa più spiata d’Italia.

Il curioso caso di Chadia Rodriguez

Caso a parte, sempre secondo ‘Tv Blog’, sarebbe quello della giovane rapper Chadia Rodriguez, che era ormai data quasi ufficialmente come partecipante alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza, però, ha già smentito tutto su Instagram, ma per molti si tratterebbe di un classico depistaggio per mantenere alta la suspence fino alla fine.