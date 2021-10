Le opinioniste del pubblico, grande novità del Grande Fratello Vip, non saranno più in studio. L'idea è stata un flop.

Le opinioniste del pubblico, grande novità del Grande Fratello Vip, sono state un vero e proprio flop. Per questo non saranno più in studio.

Grande Fratello Vip, flop per le opinioniste del pubblico: non hanno avuto successo

Alfonso Signorini aveva annunciato la presenza nello studio del Grande Fratello Vip di due opinioniste del pubblico, come una grande novità per la trasmissione. Dovevano far sentire il pubblico a casa, esprimendo un’opinione popolare, ma così non è stato. La loro presenza si è rivelata un vero e proprio flop. Signorini aveva scelto le due donne per dare un po’ di pepe alla trasmissione, ma i loro commenti non sono piaciuti.

Hanno definito Lulù brutta e hanno detto che la Fico aveva scelto il nuovo compagno per i suoi soldi. Sono state tante le uscite infelici, che hanno avuto un effetto opposto a quello sperato.

Grande Fratello Vip, flop per le opinioniste del pubblico: non ci saranno più

“Saluto le nostre grandi sorelle, che questa sera le opinioniste del popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando” ha dichiarato Alfonso Signorini all’inizio della puntata andata in onda venerdì 1 ottobre.

Le due donne non torneranno più in studio. L’esperimento duranto due puntata non ha convinto il pubblico a casa, soprattutto perché le loro dichiarazioni non sono piaciute. Un flop inaspettato per Il Grande Fratello Vip, visto che quella delle opinioniste del popolo era stata presentata come la novità più grande di questa edizione.

Grande Fratello Vip, flop per le opinioniste del pubblico: erano la novità

“Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa.

Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente fuori dal coro che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti” era stato annunciato l’autore Andrea Palazzo. “Avremo due grandi sorelle, due signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende! […] Quando le ho viste me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse, funzioneranno di sicuro” aveva aggiunto Alfonso Signorini. In realtà queste aspettative sono state deluse.