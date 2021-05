Grande Fratello Vip: Ignazio Moser e Andrea Damante erano stati contattati da Signorini

Andrea Damante ha confermato di essere stato chiamato insieme a Ignazio Moser per partecipare al Grande Fratello Vip 5: tutti i dettagli

Un grande scoop riguarda Ignazio Moser e Andrea Damante. I due bellocci pare infatti siano stati chiamati da Alfonso Signorini per prender parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma entrambi avrebbero poi rifiutato. A confermare di recente il rumor apparso su “Casa Chi” già lo scorso ottobre è stato proprio il deejay veronese, ospite a “Il Punto Z” di Tommaso Zorzi.

Ignazio Moser e Andrea Damante chiamati da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip https://t.co/bY6ubUrEPs — IHaveAdream (@SaCe86) May 13, 2021

Moser e Damante: Gf Vip saltato

Confermando dunque di essere stato chiamato a partecipare con Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 5, Andrea Damante ha precisato di aver avuto “un po’ di ansia” e di aver quindi preferito declinare l’invito.

Sottolineando poi come non ci siano altri reality nel suo futuro, l’ex di Giulia De Lellis ha precisato di voler fare solo musica. Se dunque l’ex tronista ha optato per questo settore, Ignazio Moser si è invece buttato a capofitto in un altro reality. Il fidanzato della gelosissima Cecilia Rodriguez è infatti naufragato pochi giorni in Honduras, dove sta facendo una nuova esperienza all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.