Grande Fratello Vip, ipotesi concorrenti prossima edizione: da Francesca Cipriani a Maria Monsè

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è in lavorazione e, con il trascorrere dei giorni e l’avanzare dell’estate, aumentano le indiscrezioni sui nomi che potrebbero animare la prossima stagione del reality show condotto da AlfonsoSignorini.

Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti: Francesca Cipriani e Maria Monsè

Le identità dei vip che popoleranno la Casa più spiata d’Italia nel corso della stagione televisiva 2021/2021 iniziano pian piano ad essere svelati: dopo aver rivelato la possibile partecipazione dell’ex di Tommaso Zorzi, Manuel Zardetto, infatti, pare nuove indiscrezioni siano recentemente trapelate.

A questo proposito, secondo quanto annunciato da Nuovo Tv, al Grande Fratello Vip potrebbero essere presente sia Francesca Cipriani, “che dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato”, che Maria Monsè.

Entrambe le donne, tuttavia, piuttosto che essere annoverate tra le new entries dello show Mediaset, devono essere considerate come del ex concorrenti pronte a cimentarsi nuovamente con il reality.

Francesca Cipriani, infatti, ha fatto parte dei concorrenti del Grande Fratello durante la conduzione di Alessia Marcuzzimentre Maria Monsè era nella Casa nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti: cantante bizzarra e uomo stagionato

Sulla base delle informazioni diramate da Nuovo Tv, inoltre, Francesca Cipriani e Maria Monsè non rappresentano le uniche candidate per la nuova edizione del reality. Insieme a loro, vi sarebbe anche una “bizzarra cantante”, che sta tentando di ottenere dalla produzione un contratto per restare nella Casa per un periodo di tempo non più lungo di tresettimane, e un uomo “bello stagionato”, noto per la sua liaison con un’ex gieffina. Quest’uomo sarebbe stato contattato dal programma per il ruolo di opinionista, che avrebbe però rifiutato e al quale avrebbe preferito – apparentemente – la partecipazione come concorrente. L’identità dell’uomo resta, per ora, completamente avvolta nel mistero.

Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti: Manuel Zardetto

Tra i concorrenti che potrebbero fare il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, come già accennato, sembrerebbe esserci anche Manuel Zardetto, vincitore del concorso Il Papà Più Bello d’Italia nonché ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

L’uomo, dopo la conclusione dell’ultima edizione del reality show, ha commentato la vittoria di Tommaso Zorzi nel seguente modo: “Avrei preferito vincesse Dayane, penso si sia messo davvero tanto in gioco e sarebbe stata una vittoria meno scontata… Tuttavia è innegabile che Tommaso abbia dato tantissimo a questa edizione del reality quindi vittoria sicuramente meritata”.