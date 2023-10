In questi giorni tutti stanno parlando della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, soprattutto dopo l’intervista della donna a Verissimo. A commentare la fine della storia anche Jessica Selassié.

Grande Fratello Vip, Jessica Selassié commenta la rottura tra Sophie Codegoi e Alessandro Basciano

Dopo due anni dalla vittoria al Grande Fratello Vip, Jessica Selassié è tornata a parlare della sua esperienza e ha colto l’occasione per commentare la rottura tra i suoi amici Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. “Purtroppo, i Basciagoni, che sono dei miei amici, si sono lasciati e mi dispiace; sono sempre stata promotrice della coppia e sono stata presente in alcuni momenti importanti come la nascita della piccola Céline. Spero che possano con i giusti tempi parlare e risolvere i loro problemi e tornare insieme, anche per la loro piccola bambina” ha dichiarato la principessa.

Grande Fratello Vip, Jessica Selassié parla della sua esperienza

“È una bellissima esperienza che mi porterò nel cuore per sempre. Un viaggio personale che ti fa pensare tanto ed apprezzare anche le piccole cose. Ricordi tanti, soprattutto quelli belli. Sento ancora tantissimi di loro tra cui Manila Nazzaro, Giucas Casella, Giacomo Urtis, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Alex Belli, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Jo Squillo, Carmen Russo, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e tanti altri” ha dichiarato la principessa. Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini sul cast della settima edizione del GF Vip ha spiegato che pensa non sia giusto dare tutta la colpa ai protagonisti. “Inoltre, come ha dichiarato Alfonso, li ha scelti personalmente lui, purtroppo non sai mai come un essere umano può reagire alla convivenza forzata; quindi, è possibile che qualcuno ti deluda” ha concluso.