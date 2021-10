Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli a Jo Squillo: “Mi hai minacciata”

Nel corso della tredicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno scontro tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 25 ottobre con la tredicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad uno scontro tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli. Ecco cosa è successo.

Jo Squillo e Katia Ricciarelli, la nomination

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha deciso di nominare Jo Squillo, sottolineando come non le sia piaciuto come si è comportata nella discussione con Carmen Russo. “Io voto Jo per il semplice fatto che in quello che è successo con Carmen lei era presente e questa sera ha fatto quella che voleva salvare il mondo invece doveva dire la verità perché lei ha assistito a tutto quel litigio.

Ripeto quello che ho detto a lei, non torno indietro, tu sai tutto e questa sera hai fatto finta di non sapere e hai detto che lei non aveva intenzione”. Sono queste le parole utilizzate dalla Ricciarelli per motivare la nomination a Jo Squillo.

“Non guardo mai male nel cuore delle donne e sono convinta che Carmen non abbia voluto offendere Katia. E soprattutto sto zitta perché so tante cose che non voglio accendere come volete, perché ho anche io una lista lunghissima.

A volte bisognerebbe stare un po’ zitti prima di parlare. Così ci si risparmierebbe tante ipocrisie e cattiverie. Il silenzio sarebbe meglio, non tanto per pacificare il mondo, ma per salvare il nostro universo che conquistiamo ogni giorno. Le cattive vibrazioni non mi piacciono”, ha replicato Jo Squillo.

Jo Squillo e Katia Ricciarelli, scontro tra le due vip

Uno scontro, quello tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli, di cui si è parlato anche nel corso della tredicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Le due vip sono state invitate dal conduttore a raggiungere la Mistery Room, con la Ricciarelli che ha affermato: “Se tu vuoi che io parli con te devi rispondermi perché mi hai minacciata, spiegala a una povera cretina che non capisce le cose”. Jo Squillo ha quindi replicato: “Ho una lista di cose.

(…) non è che io ho tante cose su di te, ma nel senso che ci sono piccole cose che non ci vanno bene sulla tua persona, ma non le dico per rispetto. Abbiamo cose più importanti su cui interagire. Ho sempre parlato benissimo di te e ti ho difeso”.

Jo Squillo e Katia Ricciarelli, il punto di vista delle opinioniste

Sull’argomento è intervenuta Adriana Volpe, che rivolgendosi a Jo Squillo ha dichiarato: “Ho capito che hai grande rispetto per Katia e metti il freno a mano, ma credo che sia arrivato il momento di dire le cose come stanno. Quando ti esponi e dici che hai una lista di cose che non vanno bene, credo che tu debba parlare perché vogliamo sapere qual è la tua posizione, mettici la faccia. Tu parli di una lista, quindi parla, dilla”.

Jo Squillo ha spiegato: “Qui non sono venuta per appiccare dei fuochi o attaccare Katia (…) Io voglio relazioni leali e trasparenti tra donne”. “Ma è utopia“, ribatte il conduttore, con Jo Squillo che afferma: “Katia non accetta il contraddittorio”. Sonia Bruganelli, dal suo canto, ha commentato: “Tu Jo sbagli il contesto … Ti chiedono di dire quello che pensi, non è complicato”.