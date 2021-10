Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli su Carmen Russo: “Mi ha fatto male”

Nel corso della dodicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno scontro tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 22 ottobre con la dodicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad uno scontro tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Ecco cosa è successo.

Carmen Russo e Katia Ricciarelli, scontro tra le due vip

Nel corso della diretta di lunedì 18 ottobre 2021, Carmen Russo e Katia Ricciarelli si sono rese protagoniste di una litigata che non è passata inosservata. L’apice è giunto dopo la puntata, quando Carmen Russo ha affermato: “Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto“. Proprio questa frase ha fatto sbottare Katia Ricciarelli che ha replicato: “Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi.

Hai sottolineato di avere una famiglia, quindi sei una str***a”.

Carmen Russo e Katia Ricciarelli, la dodicesima puntata del GF Vip

Proprio del litigio tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli si è parlato nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Interpellata dal conduttore, quindi, Katia Ricciarelli non ha fatto mistero del fatto di essere rimasta ferita dalla frase di Carmen Russo sulla famiglia. “Sono convinta di avere ragione…Quel discorso che ha tirato fuori sulla famiglia mi ha fatto male…“.

Carmen Russo ha quindi spiegato che “non era mia intenzione far riferimento a lei ma alla mia vita (…) Se fosse stato interpretato male chiedo di nuovo scusa”. Sull’argomento è intervenuta Manila che ha affermato: “I toni erano esagerati dalla parte di entrambe”, sottolineando come a suo dire Carmen Russo fosse in buona fede.

Carmen Russo e Katia Ricciarelli, la replica a Sonia Bruganelli

Sempre nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello VIp, Alfonso Signorini ha chiesto un’opinione sul litigio tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo all’opinionista Sonia Bruganelli.

Secondo la moglie di Paolo Bonolis, Carmen Russo avrebbe cercato di mettere in difficoltà la Ricciarelli anche nei giorni successivi la litigata. Carmen Russo ha quindi replicato: “Certe parole mi hanno mandato fuori di testa…Non sono ipocrita né buonista…”.