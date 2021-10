Grande Fratello Vip: la mamma di Manuel Bortuzzo non avrebbe voluto che lui partecipasse al reality

Manuel Bortuzzo sta vivendo una grande opportunità nella Casa del GF Vip, tuttavia pare che sua madre non sia contenta della sua decisione

Secondo quanto recentemente scritto dal settimanale “Oggi”, Manuel Bortuzzo non è stato propriamente supportato dai suoi genitori nell’accettare la sfida propostagli da Alfonso Signorini. Cercando di mettere da parte quel colpo di pistola che gli ha cambiato la vita, il giovane nuotatore ha tuttavia deciso di guardare avanti e di mettersi alla prova nella casa del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo al Gf Vip contro il parere dei genitori

Una scelta, come detto, che soprattutto sua mamma Rossella continua a non condividere, essendo una donna molto riservata. Ma Manuel, definito “testardo come un mulo” da papà Franco, alla fine ha preso la sua decisione. I suoi genitori avevano soprattutto timore di come si sarebbe potuto sentire il figlio con i riflettori puntati addosso 24 ore su 24. La loro paura era che questa quotidianità forzata potesse condizionarlo nei propri comportamenti.

Il ragazzo pare ad ogni modo essersi perfettamente integrato nel gruppo, mentre sappiamo che suo padre si è trasferito a Roma dopo l’incidente per stargli vicino in caso di necessità. Il resto della famiglia, sempre secondo il racconto di Franco Bortuzzo, è rimasta a Treviso: “Come padre non è una passeggiata e neppure come marito. A Roma sono al momento solo, perché Manuel è nella Casa. Lo guardo sempre, ma non è la stessa cosa”.

Intanto, nella magione romana, l’atleta ha instaurato una liaison con Lulù Selassié, una delle tre sorelle nonché principesse di origine etiope. La loro storia pare tuttavia essere sul crinale della fine per volere proprio di Manuel, che appare sempre più infastidito dalla vicinanza della giovane coinquilina.