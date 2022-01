Grande Fratello Vip, le dure critiche di Miriana Trevisan su Soleil: “Il suo sorriso è falso”

Nella puntata del Gf Vip del 24 gennaio, Miriana Trevisan ha criticato duramente Soleil Sorge. "Io ci ho rinunciato", ha dichiarato.

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è stata aria di tensione tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. La showgirl campana nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio non ha esitato a riservare dure critiche verso l’influencer sottolineando quanto fosse “prepotente”.

Il suo sorriso è falso e non c’è niente da fare”, ha affermato senza troppi giri di parole.

Gf Vip Miriana Soleil, la showgirl: “Abbiamo avuto delle prepotenze”

Proprio parlando dell’atteggiamento che l’influencer avrebbe avuto nei suoi confronti, Miriana Trevisan ha dichiarato: “In tutti questi mesi abbiamo avuto delle prepotenze da parte di Soleil. Il suo sorriso è falso e non c’è niente da fare”. Ha poi aggiunto: “Sta facendo tutta una scena! Sin dall’inizio ho cercato di aprire le braccia, io ci ho rinunciato”.

Gf Vip Miriana Soleil, Nathalie Caldonazzo: “Sono contenta che in casa regni la serenità”

Nathalie Caldonazzo durante la puntata invece ha manifestato le sue perplessità sul fatto che tra Soleil e Delia i tempi potessero non essere maturi perché nascesse un’amicizia. “Sono contenta che in casa regni la serenità, però mi sembra presto e strano che si possa creare un rapporto di pseudo amicizia”.

Gf Vip Miriana Soleil, l’influencer: “Spesso cercano di buttare luce negativa”

Non si è fatta intanto attendere la replica dell’influencer che, di tutta risposta ha affermato: “Spesso cercano di buttare luce negativa, io non lo faccio nei loro confronti, ho dimostrato più volte di non aver bisogno di fare gruppo.

Mi fa star male tutto quanto, ma non è fare la vittima”.