Grande Fratello Vip: le esperienze LGBT di Amedeo Goria e Giucas Casella

Dopo il racconto in diretta di Giucas Casella, anche Amedeo Goria ha rivelato la sua personale esperienza LGBT, ascoltato dagli altri uomini della Casa

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti hanno fatto delle particolari rivelazioni. Nello specifico Giucas Casella ha parlato delle sue esperienze sessuali con altri uomini, scatenando la curiosità degli altri gieffini, che in piena notte hanno chiesto maggiori dettagli al loro compagno di avventura.

Durante la chiacchierata, anche Amedeo Goria ha fatto delle confessioni su alcune sue esperienze del passato, parlando di un rapporto con un trans.

“Una volta ero con tre donne […], a una delle quali […] alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me era una donna, la vedevo come tale. Al giorno d’oggi non penso sia una cosa strana. Sono per la libertà di tutti, ognuno deve fare e andare con chi vuole”.

Gf Vip: i commenti di Gianmaria e Manuel

Dopo il racconto dell’ex marito di Maria Teresa Ruta, è stato l’illusionista siciliano a riprendere la parola, domandando a Gianmaria Antinolfi se anche lui fosse mai stato con degli uomini. L’ex fiamma di Belen Rodriguez ha così spiegato di non aver mai avuto relazioni con altri ragazzi, ma di trovare normale che altri siano liberi di farlo se lo desiderano.

Anche Manuel Bortuzzo è intervenuto dopo le affermazioni di Giucas, dicendosi d’accordo con lui. “Si contribuisce ad abbattere il pregiudizio”, ha evidenziato ancora il nuotatore, che ha ravvisato dei grandi cambiamenti di mentalità non solo nei confronti della comunità LGBT, ma anche dei disabili. Aldo Montano ha infine chiuso la conversazione commentando il racconto di Giucas come “un vero e proprio inno all’amore a 360 gradi”.