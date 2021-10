Grande Fratello Vip, Lulù su Manuel: “Io so cosa ci siamo detti”

Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 11 ottobre con la nona puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo. Giunto dinnanzi alla porta rossa, Bortuzzo ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo.

Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, la nona puntata del GF Vip

Tra i protagonisti più seguiti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con la principessa Lulù. Proprio di tale rapporto si è parlato anche nel corso della nona puntata del reality. In particolare è stata mostrata una clip nel corso della quale Bortuzzo, in confessionale, ammette: “Non c’è connessione, non c’è armonia.

Non trovo il senso di voler scoprire altro, va bene come amica“.

La principessa, però, non sembra volersi arrendere, con il conduttore che invita pertanto Lulù a “calmarsi”, in modo tale da permettere a Bortuzzo di vivere con serenità la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Bortuzzo, d’altronde, ha messo in chiaro il fatto di non volere una storia. Lulù ha quindi spiegato: “Non ho mai pensato fosse un fidanzato, ma non è un amico.

È una conoscenza, sarei folle a pensarlo. Tutto è iniziato fuori sereno, ma avendo problemi fuori di qua molto più gravi, ci sono dei momenti in cui presa dal panico ho avuto momenti infantili che non fanno parte della mia vita”.

Manuel Bortuzzo, il rapporto con Lulù e Sophie

Bortuzzo dal suo canto ha dichiarato: “Mi sono lasciato andare molto di cuore, saltando la parte in cui ci dovevamo conoscere, vedendo certe piccole cose me ne sono immaginate tante altre che ho già passato e allora anche no”. Il conduttore ha quindi chiesto a Manuel: “Sophie un po’ ti piace?”. Bortuzzo ha quindi risposto: “È una bellissima ragazza ma non ho intenzione di andare oltre“. Signorini ha quindi spiegato: “Lulù questo non vuol dire che se non gli piace Sophie gli interessi tu”. La principessa, però, ha replicato: “Io so cosa ci siamo detti“.