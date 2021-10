Grande Fratello Vip, Manuel su Lulù: “La cosa più bella sarà fuori”

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 29 ottobre con la quattordicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo concorrente del Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo. Giunto dinnanzi alla porta rossa ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo.

Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, la quattordicesima puntata del GF Vip

Tra i protagonisti più seguiti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con la principessa Lulù. Proprio di tale rapporto si è parlato anche nel corso della quattordicesima puntata del reality. In particolare si è parlato del riavvicinamento vissuto dai due inquilini della casa più spiata d’Italia, dopo un breve periodo di distacco.

Un riavvicinamento che non è passato di certo inosservato, con Alfonso Signorini che ha pertanto chiesto spiegazioni in merito. Interpellato dal conduttore, quindi, Bortuzzo ha dichiarato: “Io le ho detto che la cosa più bella sarà fuori, ora è una cosa che fa bene, quindi se fa bene perché no. Lei ha rispettato i tempi. Quando una persona che ti vuole bene ti sta vicino e tu le vuoi bene è difficile fare lo stronzo, perché non sono così”.

Manuel Bortuzzo e Lulù, il punto di vista delle opinioniste

Lulù, dal suo canto, ha affermato: “Penso che fuori sarà ancora più facile perché ognuno ha la sua vita”. Sulla questione sono intervenute anche le due opinioniste, che hanno invitato Bortuzzo a non illudere Lulù. Sonia Bruganelli ha affermato: “Siete su due piani diversi”. Adriana Volpe, dal suo canto, ha aggiunto: “Hai fatto una battaglia per allontanarla (…) Prima la allontani, poi la riprendi, poi la riallontani.

Anche no”. Manuel Bortuzzo, però, ha rassicurato sul fatto di non voler illudere la ragazza.