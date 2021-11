Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan ci riprova con Nicola Pisu dopo la lite

Dopo la lite delle scorse ore al Gf Vip, Miriana Trevisan si è riavvicinata a Nicola Pisu, scatenando non pochi commenti sui social

Al Grande Fratello Vip, Nicola Pisu e Miriana Trevisan stanno passando degli alti e bassi. Di recente, dopo la litigata delle scorse ore, si è tornati a parlare di inviti a cena e di andare a letto insieme. Cosa è dunque successo tra i due gieffini? Tutto è tornato come niente nella normalità?

Dopo le baruffe dell’altra sera, Miriana ha dunque addirittura promesso una cena a Nicola, che dal canto suo le ha confermato di non avere dubbi sulla loro relazione. L’ex volto di Non è la Rai, dal canto suo, ha replicato semplicemente con: “Solo cose belle”, facendo ben sperare i telespettatori che ancora credono nella loro storia.

Nicola: una cena almeno me la devi concedere e poi si vede

Miriana: ma io non ho mai avuto dubbi, non è che ho paura, che succeda qualcosa…

N: che deve succedere?

M: solo cose belle

E fu così che Nicola e l’italiano medio capisce che lei ci sta #gfvip

