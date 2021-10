Grande Fratello Vip, Raffaella Fico contro Soleil: “Mi è indifferente”

Nel corso dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip Raffaella Fico ha espresso parole che non sono passate inosservate su Alex, Davide e Soleil.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 18 ottobre con l’undicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Raffaella Fico ha espresso parole che non sono passate inosservate su Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge.

Ecco cosa è successo.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata Raffaella Fico. A tal proposito, nella clip di presentazione, la gieffina ha dichiarato: “Dopo 13 anni rientro nella casa del Grande Fratello. Vengo da una famiglia molto umile, tornavo da scuola e davo una mano a mamma e mamma in bottega.

Sono una abbastanza sveglia e nella casa non mi farò ingannare. Dopo quel GF ho fatto tanta strada, ho fatto tanta televisione, canto anche. Ho fatto anche la modella, ho posato per dei calendari, posso dire di aver avuto un grande amore”.

Raffaella Fico, l’undicesima puntata del GF Vip

L’undicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata con il conduttore che ha stuzzicato le vip al televoto in Mistery Room.

Sophie afferma di essere in nomination “per colpa di Jo” e di Soleil, ovvero le uniche che l’hanno votata. Raffaella Fico dice: “Io credo che ci sarei andata comunque”. Soleil Sorge, dal suo canto, scherzando afferma: “La colpa è di Raffaella perché ha convinto le altre a votarmi”. Miriana, invece, è a conoscenza del fatto che gli unici voti presi arrivano dagli uomini.

Raffaella Fico contro Alex, Davide e Soleil

Sempre nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, dopo aver riunito tutto il gruppo in salone, viene trasmessa una clip che vede Alex, Davide e Soleil parlare di Raffaella e Ainett.

La Fico a quel punto ha commentato: “Era prevedibile. Le persone le guardi in faccia e le capisci. Resto delusa da parte di Alex, lui è un grande giocatore e non è vero che vado in veranda ad ascoltare. Non mi appartiene insidiare cattiveria, anche il fatto di darmi della viperetta non mi appartiene, è il loro gioco. Non ci cado”.

Su Soleil che l’ha etichettata come viperetta, Raffaella Fico ha detto: “Non penso niente, mi è indifferente, le mie sono

delle reazioni alle sue provocazioni, ma lei ha dimostrato che se non crea delle dinamiche qui dentro di lei non si parla”. Davide? “Lui nemmeno il buongiorno ti dà”. Silvestri, riferendosi a Raffaella e Ainett, ha quindi replicato: “Sono contento di non avere rapporto. Non mi piacciono come persone”.