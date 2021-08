Nuove indiscrezioni rivelano che un rapper sia in trattativa con Mediaset per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Le indiscrezioni sui nomi dei concorrenti che entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip in occasione della sesta edizione del reality show continuano a susseguirsi in modo frenetico. Dopo aver annunciato la presenza della cantante lirica Katia Ricciarelli e del cantante Luca Vismara – attualmente in trattativa–, è stata comunicata anche la possibile partecipazione di un rapper.

Grande Fratello Vip, rapper in trattativa per partecipare al reality Mediaset

I preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip sono in corso e, con il trascorrere dei giorni, aumentano le informazioni circa le identità dei prossimi protagonisti del reality Mediaset.

Dopo aver confermato il futuro ingresso nella Casa più spiata d’Italia di Katia Ricciarelli e di Luca Vismara, entrambi afferenti al mondo della musica, è stata anticipata anche la probabile partecipazione di un altro cantante: si tratta, nello specifico, del rapper Moreno.

Grande Fratello Vip, rapper Moreno: carriera e rapporto con Raz Degan

Moreno Donadoni, noto soltanto come “Moreno”, è nato a Genova nel 1989 ed è diventato famoso dopo aver vinto il talent show Amici, nel 2013. Successivamente, nel 2015, ha partecipato al Festival di Sanremo mentre, nel 2017, è stato uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, edizione vinta da Raz Degan, “acerrimo nemico” del rapper durante la competizione.

A questo proposito, è indispensabile ricordare che l’ingresso di Moreno nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe riportare a galla vecchi dissapori in quanto è stata recentemente svelata anche la presenza di Raz Degan alla sesta edizione del reality.

Analogo discorso, poi, varrebbe anche per il cantante Luca Vismana che, diventando concorrente del GF Vip, potrebbe tornare a scontrarsi con Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, Luca Vismana e Soleil Sorge come il rapper Moreno e Raz Degan

Gli scontri tra Luca Vismana e Soleil Sorge non rappresentano una novità e l’ultimo battibecco tra i due risale a Capodanno, in occasione della loro partecipazione allo show Ciao 2020 Io Esco.

In seguito al botta e risposta con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il cantante ha deciso di postare un lungo sfogo sui social, asserendo: “Circa la trashata/imboscata di ieri organizzata da Soleil e Parpiglia (autore del programma streaming): ho accettato l’invito solo ed esclusivamente per ritirare virtualmente il premio per Tommaso Zorzi al quale mi lega un’amicizia da anni. Abbiamo fatto la prova di collegamento alle 20 circa dove Soleil si è mostrata carina e disponibile. Abbiamo riso e scherzato e ci siamo fatti gli auguri. MAI avrei voluto litigare con lei, pensavo ci saremmo scambiati battute (sì, taglienti, ma non offensive). Mi ha insultato e offeso e tolto il collegamento (poi riattivato perché ho letteralmente mandato a fare in cu*o tutti gli artefici di questo siparietto che avevano poi la coda tra le gambe). Tutto programmato a mia insaputa. (Ho il video della conversazione pacifica avvenuta con Soleil prima del collegamento). Il mio Wi-Fi non andava neanche bene purtroppo, ma vabbè, è andata così – e ha concluso –. Soleil vorrebbe fare la conduttrice e ha pensato di avermi asfaltato. Povera stupida. Così facendo ha solo dimostrato che conduttrice non sarà mai: non inviti un tuo ospite per insultarlo e trattarlo come l’ultimo dei pirla. Pensavo di fare una cosa divertente, mi sono ritrovato dentro a una poracciata. Mai più e scusate per il brutto (e poraccio) spettacolo”.