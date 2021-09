Grande Fratello Vip: rivelati i primi cachet di Katia Ricciarelli e Raffaella Fico

In attesa della partenza della sesta edizione del Gf Vip, ecco emergere i primi cachet per la cantante lirica e la showgirl napoletana

Anche per il Grande Fratello Vip 6 sono già emerse online le prime cifre dei cachet destinati ai concorrenti. Ancor prima del debutto del reality show di Canale 5, che avverrà il prossimo lunedì 13 settembre 2021, ecco dunque svelati i compensi della cantante lirica Katia Ricciarelli e della showgirl Raffaella Fico.

Entrambe sono state fortemente volute dal padrone di casa Alfonso Signorini, le quali, stando alle suddette anticipazioni, percepiranno 15 mila euro e settimana, fino a che non verranno eliminate.

Gf Vip 6: Ricciarelli e Fico sarebbero le già pagate

Le due donne dovrebbero dunque essere le Vip più pagate della sesta edizione del GF. Gli altri inquilini della casa di Cinecittà dovrebbe infatti ricevere un compenso più basso, come per esempio Miriana Trevisan e Carmen Russo, per le quali si vocifera di 7 mila euro sempre a settimana.

Per i personaggi meno noti le cifre scenderebbe poi ulteriormente, arrivando ai 5 mila euro per Gianmaria Antinolfi, ex flirt estivo di Belen Rodriguez. Stesso cachet dovrebbe ricevere anche il giovane Tommaso Eletti, da poco reduce dall’esperienza di Temptation Island dove aveva partecipato insieme alla sua ex compagna di vent’anni più grande. Alfonso Singorini, dal canto suo, ha tenuto a precisare che i Vip non partecipano per questioni economiche, ma che “sono tutti venuti volentieri”.

Le cifre dei cachet, come rivelato dallo stesso giornalista, sarebbero peraltro notevolmente diminuite rispetto alle edizioni passate.