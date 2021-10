Grande Fratello Vip: Sophie scarica Gianmaria Antinolfi

Sophie scarica Gianmaria Antinolfi. Dopo un iniziale interessamento, la giovane modella ha voluto fare un passo indietro e chiudere ad ogni possibilità.

È da più di un mese che i concorrenti sono chiusi nella famosa casa del Grande Fratello Vip. Come ogni anno, man mano che i giorni di convivenza passano, iniziano a delinearsi le prime amicizie ma anche le prime possibili coppie.

Nel corso delle ultime puntate ha tenuto banco l’avvicinamento e l’intesa che vede protagonisti la giovane modella ed ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

L’intesa tra Sophie e Gianmaria

In collegamento con Alfonso Signorini, il modello e imprenditore campano, aveva dichiarato il suo interessamento nei confronti della bella diciannovenne. Un’attrazione nata da un giorno all’altro, visto che Antinolfi era entrato nella casa più spiata d’Italia innamorato folle della sua fidanzata Greta.

Sophie, dal canto su, non sembrava disprezzare e in parte corrispondere le attenzioni,adesso, peró, qualcosa sembra essere cambiata.

Sophie scarica Gianmaria Antinolfi

Subito dopo la puntata, infatti, Sophie, si è detta sicura di non voler

intraprendere alcuna relazione con lui. La tronista ha parlato chiaro e diretta. Mentre si trovava a conversare con le amiche Raffaella Fico e Francesca Cipriani, ha usato parole molto forti. “Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso.

Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo”.

Sophie su Gianmaria: “Mi dispiace averlo illuso”



Ha poi continuato a parlare. “E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di bigliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo, anche se non è il mio tipo, però è nata. La sera prima della puntata scorsa io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore.

Va a finire in altro. E’ nata un’attrazione fisica fra noi perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace”. Adesso, però, queste parole dovranno essere dette al diretto interessato, Gianmaria. Sicuramente succederà molto presto.