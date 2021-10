Grande Fratello Vip, telefonata a sorpresa di Paolo Bonolis: cosa è successo

Nel corso della dodicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha chiamato in diretta tv Paolo Bonolis.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 22 ottobre con la dodicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Alfonso Signorini ha chiamato in diretta tv Paolo Bonolis. Ecco cosa è successo.

Paolo Bonolis, le parole di Sonia Bruganelli

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli, parlando del periodo in cui Paolo Bonolis la corteggiava, ha dichiarato: “Millantava ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante”. Ma non solo, ha anche raccontato di essere stata invitata dal noto conduttore a Formentera “su una sua barca” ma che in realtà non era di sua proprietà bensì di un conoscente.

Parole che non sono passate di certo inosservate, tanto che anche nel corso dell’intervento di Bonolis a Cartabianca è stato tirato in ballo l’argomento.

Per l’occasione, quindi, Bonolis aveva dichiarato: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente poi la signora ha abboccato. Ha funzionato…”.

Paolo Bonolis, telefonata a sorpresa al GF Vip

Parole, a loro volta, quelle di Paolo Bonolis che non sono passate di certo inosservate. Non a caso Alfonso Signorini ne ha voluto parlare nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip.

Il conduttore del noto reality ha quindi deciso di chiamare in diretta Bonolis che ha risposto, dando così il via ad un simpatico siparietto.

“Io non ho fatto una promessa vana. Ho detto a quella che avrei voluto che diventasse mia moglie che la sarei andata a prendere per portarla per la sua prima volta a Formentera con una barca che ho definita mia perché ci stavo solo io. Mi è stata data da un mio amico molto caro e sono andato a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle.

Quindi come dicevo era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del Mediterraneo”.

Intervenuto nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, quindi, Paolo Bonolis ha voluto precisare come lui abbia sempre avuto un’ottima opinione della moglie. Ma non solo, la coppia non ha nascosto lo stupore per il fatto che a Cartabianca sia stata fatta una domanda su questo a Bonolis.

“Abbiamo parlato di politica, di abuso della tecnologia, di pandemia… Ma è rimasta impressa questa cosa del Grande Fratello. Questi sono i prodromi del nuovo compromesso storico”, ha infatti affermato. Alfonso Signorini dal suo canto commentato: “Questo sai che cosa vuol dire? Che anche la Berlinguer segue il Grande Fratello Vip!”.