Grande Fratello Vip: una concorrente potrebbe scoprire di essere incinta

Grande Fratello Vip: una concorrente potrebbe essere incinta?

Se questo dovesse realmente accadere sicuramente Alfonso Signorini ne sarebbe molto felice, anche perché sarebbe un bel colpo di scena mai accaduto prima. Se il GF Vip dovesse ottenere questo primato sicuramente gli ascolti impazzirebbero. La notizia ha fatto il giro del web dopo che il compagno di una concorrente ha spiegato che quando lei non era ancora entrata nella casa stavano provando ad avere un bambino. Ma chi è la donne che potrebbe essere incinta nella casa?

Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro potrebbe scoprire di essere incinta

La donna che potrebbe scoprire di essere incinta al Grande Fratello Vip è Manila Nazzaro. Lo ha rivelato Lorenzo Amoruso al settimanale Oggi. Il compagno della concorrente ha raccontato che desiderano tanto un figlio insieme e che prima che lei entrasse nella casa più spiata d’Italia ci stavano provando. Per questo la donna potrebbe ricevere una bellissima sorpresa sotto gli occhi indiscreti del pubblico italiano. Se dovesse scoprire di essere incinta, Lorenzo Amoruso ha dichiarato di essere pronto a raggiungerla nella casa per abbracciarla.

Grande Fratello Vip: le dichiarazioni di Lorenzo Amoruso

Tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è nato un amore davvero molto grande, che ha resistito anche a Temptation Island. Lorenzo sente la sua mancanza ma è pronto ad aspettarla perché, come ha dichiarato, si merita questa avventura al GF Vip. “Non vogliamo forzare la natura, siamo già una famiglia così, ma diventare padre a 50 anni sarebbe una gioia grande e sono pronto a riprovarci. Ti immagini se scopre di aspettare un figlio mentre è nella Casa? Magari il GF ci fa questo grandissimo regalo” ha dichiarato Amoruso.

In passato la coppia ha sofferto per la perdita di un bambino. Lorenzo Amoruso ha raccontato di come in breve tempo sia passato dalla totale felicità alla disperazione. “Una volta fuori dall’ambulatorio sono scoppiato in un pianto come non facevo dalla morte di mio padre” ha confessato.