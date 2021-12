Grande gioia per i fan di “Mamma ho perso l’aereo”: la casa potrà essere affittata su Airbnb

Chi ha amato il film "Mamma ho perso l'aereo", potrà sognare per una notte: la casa potrà essere affittata su Airbnb.

“Mamma ho perso l’aereo”, mitica pellicola famosa per aver lanciato il giovanissimo Macaulay Culkin e con la regia di Chris Columbus è riconosciuto all’unamità come una delle commedie per famiglie più amate di inizio anni ’90, un must da guardare e riguardare durante le festività natalizie.

Ora, in occasione del lancio del reboot disponibile sulla piattaforma Disney +, sarà possibile toccare con mano l’atmosfera del film. La celebre casa potrà essere affittata su Airbnb a partire da martedì 7 dicembre alle ore 13.00. “Celebrate la stagione in stile McCallister, luridi animali”, ha scritto la stessa Airbnb su instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Airbnb (@airbnb)

Mamma ho perso l’aereo, l’annuncio di Airbnb sui social

Ad attirare l’attenzione è soprattutto il post su Instagram pubblicato su Airbnb che fin da subito cerca di attirare gli ospiti in quella “pazza atmosfera natalizia” che i fan hanno imparato ad amare:

“Celebrate la stagione in stile McCallister, luridi animali. Per la prima volta in assoluto, una squadra di maliziosi può prenotare una vacanza nella casa senza tempo in cui è iniziata la storia di ‘Mamma ho perso l’aereo’ (senza l’interruzione di fastidiosi intrusi).

Il fratello maggiore Buzz vi accoglierà nella sua casa d’infanzia. mentre i McCallister sono via per le vacanze. Gli ospiti apprezzeranno un’accogliente scena di vacanza con un albero perfettamente tagliato incluso, trappole esplosive in abbondanza (ma non preoccuparti: le preparerai, non le schiverai!), La migliore pizza di Chicago e un incontro con una vera tarantola. Dopo, siediti e goditi una visione della nuova avventura natalizia del franchise cinematografico”

Mamma ho perso l’aereo, quanto costerà una notte nella casa

Le prenotazioni partiranno dunque dal 7 dicembre in poi, ma quanto costerà esattamente? Per chi volesse trascorrere un’esperienza diversa dalle solite, sarà possibile pagare una cifra simbolica di 25 dollari. L’abitazione sarà resa disponibile nella sola notte del 12 dicembre.

Mamma ho perso l’aereo, Devin Retray farà da padrone di casa

Padrone di casa in questa serata fuori dal comune sarà Devin Retray, il Buzz McCallister dei film: “Potremmo essere più vecchi e più saggi ora, ma non saremmo mai troppo vecchi per i dirottamenti dalle vacanze […] così, quest’anno non trascorreremo le vacanze nella casa dei miei genitori così da soli”, sono le parole dell’attore riportate da una radio estera.