Grande gioia per Rihanna: nato il primo figlio avuto dal compagno A$AP Rocky

Per Rihanna è finalmente arrivata la gioia più grande. Il figlio avuto dalla relazione con il compagno A$AP Rocky è nato.

Fiocco azzurro per Rihanna e A$AP Rocky. L’artista ha dato la luce ad un bimbo nella giornata del 13 maggio a Los Angeles. Stando a quanto si apprende dalla testata estera TMZ.com che ha citato fonti a conoscenza diretta, non sarebbe ancora noto il nome del piccino.

Rihanna è finalmente mamma: ha dato alla luce il primo figlio

La cantante era stata avvistata l’ultima volta lo scorso 9 maggio a Los Angeles proprio nei giorni della festa della mamma. I due – si legge ancora – avevano cenato insieme da Giorgio Baldi. La gravidanza, fino al momento dell’annuncio avvenuto nel mese di gennaio è stata mantenuto nel massimo riserbo, poi le foto nella meravigliosa cornice invernale di New York.

Da lì Rihanna è stata spesso fotografata mentre mostrava con orgoglio il suo pancione, magari osando con abiti aderenti o ancora trasparenti.

“La società tende a nascondere le donne durante la gravidanza”

Proprio riguardo a questo periodo per lei così meraviglioso, l’artista in un’intervista rilasciata a Refinery29 a marzo 2022 ha rivendicato la bellezza della donna anche con il pancione: “Quando le donne rimangono incinte, la società tende a farle nascondere, dice loro che non sono sexy durante la gravidanza ma torneranno ad esserlo… Non credo in questa idiozia.

Quindi sto indossando cose che forse non avrei avuto il coraggio di indossare prima di rimanere incinta”.