Grande manifestazione a Parigi in sostegno di Gaza

Grande manifestazione a Parigi in sostegno di Gaza

Milano, 2 ago. (askanews) – Diverse centinaia di persone hanno manifestato in Place de la République a Parigi a sostegno di Gaza, su appello del movimento filo-palestinese “Flottiglia per la libertà”. Era presente in particolare la deputata della LFI Gabrielle Cathala, che faceva parte dell’equipaggio della flottiglia Handala, intercettata il 28 luglio dall’esercito israeliano.