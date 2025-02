Grande successo I edizione Master D-ESG e Responsabile d'Impatto

Roma, 6 feb. (askanews) – Si è chiusa la prima edizione del Master D-ESG e Responsabile d’Impatto, il percorso universitario di secondo livello ideato dalla società di consulenza FDC Consulting in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino. Il laboratorio d’impresa è stato questa volta dedicato a un approfondimento sul tema della governance, al quale hanno preso parte Andrea Abbate, ufficio modelli di impatto e valutazione socio ambientale di Banca Etica, Giovanni Ferrero, direttore CPD (Consulta per le persone in difficoltà), Stefano Balzola, partner d Leading Law e professore di Corporate Governance presso l’Università Carlo Cattaneo (Liuc). A chiudere la lezione presso la Facoltà di Economia di Torino, il presidente di FDC Consulting Digital ESG Francesco Di Ciommo, che ha sottolineato l’importanza di generare un cambiamento virtuoso in una società sempre più sensibile a tematiche come sostenibilità, etica e inclusione.