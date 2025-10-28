Grande successo per il tour della Mulino Sveglia

Roma, 28 ott. (askanews) – Mulino Bianco spegne 50 candeline. E chiude il suo tour celebrativo ad Ascoli Piceno, dove la città ha vissuto una festa per due giorni, con un’esperienza emozionale immersiva che ripercorre il mezzo secolo dell’iconico brand. Due giornate nelle Marche dopo le tappe di Milano, Parma e Bari, per abbracciare le famiglie grazie all’installazione di una Mulino Sveglia gigante, riproduzione fedele dell’oggetto cult in voga negli anni ’80.

Così ha dichiarato Laura Signorelli, Marketing Director Equity Mulino Bianco: Con questo tour siamo riusciti a riconnetterci con tutte le famiglie italiane che ogni giorno acquistano i nostri prodotti. E sono tante: 23 milioni. In queste tappe ci hanno colpito i sorrisi, i pianti, le emozioni che abbiamo suscitato con esperienza della Mulino Sveglia. Sono emozioni che hanno legato intere generazioni: è stato bello vedere genitori e figli ricordare, insieme, momenti di gioia legati al Mulino Bianco. La nostra missione è sempre la stessa: cercare di dare alle persone un mondo migliore. Così raccontiamo nella nostra comunicazione. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo in futuro, cercando di lavorare e investire per rispondere ai bisogni delle persone, attraverso un’offerta di prodotto che andrà a evolversi, raccontando ancora le storie degli italiani, il cuore della nostra comunicazione. Dobbiamo continuare a emozionare, garantire un’offerta di qualità e genuinità nel rispetto della natura e dell’ambiente, altro pilastro importante dello sviluppo della nostra marca .

Il tour della Mulino Sveglia ha attirato più di 6.000 persone nell’ultima tappa di Ascoli, mentre complessivamente sono stati coinvolti 65.000 visitatori. Un’iniziativa che ha certificato il legame tra Mulino Bianco ed il tessuto sociale del Paese.