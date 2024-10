Grande successo per VII edizione Pet Carpet Film Festival

Roma, 5 ott. (askanews) – Code scodinzolanti e gli applausi del pubblico hanno confermato anche quest’anno il successo del Pet Carpet Film Festival, kermesse cinematografica internazionale e solidale (giunta alla settima edizione) dedicata al mondo animale sia pet che wild e al rispetto verso la natura e l’ambiente. Emozioni forti il 28 e 29 settembre 2024 alla Casa del Cinema di Roma dove si sono riuniti la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Croce Rossa Italiana, l’Anas e la Fnovi per sottolineare il valore dell’inclusione, tema centrale dell’evento ideato dalla giornalista Federica Rinaudo che ne cura anche la direzione artistica ed è presidente della omonima associazione organizzatrice di questa maratona che unisce mani, zampe, ali, branchie. Storie che vengono dal cuore, testimonianze ed esperienze che hanno commosso la platea. Ad affiancare la stessa Rinaudo nella conduzione della semifinale e della finale due amati volti dello spettacolo: l’attore Massimiliano Vado, in compagnia del suo cane Renato, che ha intrattenuto il pubblico con la sua coinvolgente energia e la cantautrice Grazia Di Michele, simbolicamente insieme alla sua gatta Nina alla quale ha dedicato un brano, presentato in anteprima e in uscita per Azzurra Music. Un festival speciale, la cui regia porta da tempo la firma del talentuoso attore Pietro Romano, nato per raccontare l’impegno dei volontari di numerose associazioni, le difficoltà quotidiane dei pet meno fortunati, le storie degli eroi a quattrozampe impegnati nelle operazioni di soccorso e di tutti gli sforzi che permettono spesso un importante lieto fine per la tutela dell’ambiente e delle sue creature.

Presenti a questa importante rassegna, unica nel suo genere, associazioni, istituzioni, ma anche molti personaggi dello spettacolo che con il proprio volto hanno spesso contribuito a dare visibilità a varie campagne di sensibilizzazione e che hanno presenziato in giuria, tra cui: Enzo Salvi, storico amico del Pet Carpet, Milena Miconi, Donatella Pandimiglio, Sebastiano Somma, Patrizia Pellegrino, Alda D’Eusanio con la cagnolina Mia, Alice Sabatini, Stefano Borgia, Alex Partexano, Igor Righetti con il suo cane Byron, Loredana Cannata, Morena Rosini, I Rose, Giulia Ragazzini, Angelica Stuppia, Adriana Russo, Vincenzo Bocciarelli, Francesca Bastone, Geppi di Stasio e Roberta Sanzò, Francesca Bellucci. Tra i vari appuntamenti del festival, realizzato grazie alla collaborazione delle realtà leader Pet Store Conad e Vitakraft e la collaborazione di Cucciolotta, la partecipazione delle scuole che ha premiato l’opera dell’Istituto Leopoldo PIrelli di Roma, delle guest come: il ventriloquo Antonio Diana, mago della voce con i suoi pupazzi a quattrozampe, l’autore, regista, attore Bustric, vero maestro d’arte nel film “La vita è bella” , Jessica Ferro in un tributo a Sissi , l’Imperatrice amante degli animali, la stilista Barbara Maresca con suoi abiti a tema e il cast dei giovanissimi artisti del musical magico “Abracadown”, con il fondatore Francesco Leardini. Tra lacrime e sorrisi a salire sul podio più alto come miglior corto 2024: “D’Estate abbandona il cellulare non il cane” del regista Federico Saliola. Corti primi classificati nella categoria Docu Pet: “Omero a Rotelle”, in quella Cine Pet “La storia di Cinderella” di Edgar Meyer e Gaia Animali Ambiente, mentre in quella Mondo Pet al primo posto “Io e Ciro” di Claudio del Signore. Riconoscimenti assegnati anche a Daniela Poggi per un premio alla carriera animale “Una vita a 4 zampe”, alla stampa per l’attenzione a temi delicati in difesa degli animali e dell’ambiente che hanno visto sul palco in primis il Tg 5, a seguire Rai Radio 1, ritirato dal Direttore Francesco Pionati per sottolineare l’impegno radiofonico verso le tematiche green e pet, il Messaggero web Guglielmo Nappi e Costanza Ignazzi e Antonella Armentano capo redattrice centrale della Tgr Lazio della Rai.

Durante la rassegna il pubblico entrato in modalità gratuita ha raccolto l’appello degli organizzatori e lasciato all’ingresso scorte di alimenti, che andranno ad arricchire le donazioni effettuate grazie alle aziende amiche e devolute ai volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca.