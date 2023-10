Grandi (Onu): escalation militare sarebbe catastrofica per Gaza

Roma, 20 ott. (askanews) – Un’eventuale escalation delle attività militari nella Striscia di Gaza sarà “catastrofica” per la popolazione, ha dichiarato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, parlando in una conferenza stampa in Giappone, a Tokyo.

“Qualsiasi cessate il fuoco deve essere seguito molto rapidamente da significative discussioni di pace, discussioni diplomatiche – ha aggiunto – è arrivato il momento di dire che questo conflitto – il conflitto israelo-palestinese – non è risolto e ha bisogno di una risoluzione politica”.