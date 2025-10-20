Grandi siti web subiscono interruzioni a causa di un guasto di AWS

Nelle ultime ore, numerosi utenti di Internet hanno segnalato difficoltà nell’accesso a siti e applicazioni di grande utilizzo, tra cui Signal, Coinbase e Robinhood. Questi problemi sono emersi a seguito di un’interruzione dei servizi di Amazon Web Services (AWS), uno dei principali fornitori di cloud computing a livello globale.

Cause dell’interruzione

AWS ha confermato l’esistenza del problema attraverso un aggiornamento sulla sua pagina di stato, specificando che si sono riscontrati tassi di errore significativi per le richieste fatte all’end-point DynamoDB nella regione US-EAST-1.

Gli utenti hanno prontamente notato e segnalato difficoltà di accesso a numerosi servizi online, dando origine a un’onda di disagi in tutto il web.

Impatto sui servizi online

La crisi ha colpito diverse piattaforme di grande rilievo, tra cui servizi di messaggistica, applicazioni di trading e siti di intrattenimento. Compagnie come Perplexity, Robinhood, Signal e Coinbase hanno comunicato che i problemi riscontrati erano direttamente correlati all’interruzione dei servizi di Amazon Web Services (AWS). Aravind Srinivas, CEO di Perplexity, ha confermato su X che il loro servizio è attualmente inattivo a causa di un problema con AWS.

Conseguenze per gli utenti

La dipendenza delle aziende da AWS ha reso particolarmente problematica l’interruzione dei servizi. Non solo i servizi di trading e messaggistica sono stati colpiti, ma anche piattaforme di intrattenimento come Zoom, Roblox e Fortnite hanno segnalato difficoltà di accesso. Inoltre, applicazioni educative come Duolingo e strumenti di design come Canva risultano tra i servizi afflitti dall’interruzione.

Problemi aggiuntivi riscontrati

Secondo le segnalazioni, anche il sito di acquisti di Amazon, Prime Video e l’assistente vocale Alexa hanno subito interruzioni. Non solo negli Stati Uniti, ma anche nel Regno Unito, i clienti delle banche hanno riportato difficoltà di accesso ai propri conti, evidenziando l’ampiezza del problema.

Risoluzione in corso

AWS ha comunicato di aver identificato una possibile causa principale per i tassi di errore e sta lavorando su più fronti per accelerare il ripristino dei servizi. Il provider di cloud computing compete con giganti come Google e Microsoft, la cui infrastruttura è fondamentale per il funzionamento di molte aziende e istituzioni.

Il sito Downdetector, piattaforma per la segnalazione di interruzioni, ha registrato un incremento delle segnalazioni di problemi d’accesso a numerosi servizi. Questo evidenzia quanto possa essere devastante un’interruzione del genere per l’ecosistema digitale globale.