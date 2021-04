Grandinata a Roma: strade ricoperte di ghiaccio e forti disagi

Non sembra arrestarsi l'ondata di maltempo che ha colpito Roma. La Capitale si è tinta di bianco a causa di una forte grandinata.

Le strade di Roma si sono tinte di bianco a causa di una grandinata fortissima, che ha ricoperto la città di uno strato di ghiaccio. Ci sono stati molti disagi per i cittadini, che non si aspettavano un nubifragio del genere e sono stati sorpresi dalla grandinata.

Grandinata a Roma

I disagi nelle strade di Roma sono stati tantissimi, ma sui social è scattata l’ironia, con tanto di auguri di “buon Natale” e immagini della città che sembrava innevata. Si sono susseguiti numerosi commenti riguardo la situazione meteo della Capitale, le strade ricoperte di ghiaccio e i rischi dei guidatori in questo momento. Il meteo prevedeva solo cielo coperto e deboli piogge intorno alle 14, ma ora le previsioni sono cambiate drasticamente e i temporali continueranno per tutta la giornata, fino a diventare pioggia leggera in serata.

Nella giornata di ieri, 18 aprile, Roma era già stata colpita da una forte grandinata, a cui sono seguiti temporali e forti piogge. Le strade della città si sono completamente ricoperte di ghiaccio, così come i tanti monumenti.

Le strade di Roma si sono allagate e in molte vie si sono aperte delle vere voragini. Per i guidatori grandi disagi. Ricordiamo che da anni hanno a che fare con le buche nelle strade di Roma e le polemiche sono state tante.

L’ondata di maltempo non si placherà nelle prossime ore e neanche nei prossimi giorni. In tutta la Regione Lazio ci saranno continui temporali e il meteo sembra non voler accennare a migliorare. Le temperature, però, rimarranno degne della primavera e non caleranno nei prossimi giorni. Si tratta dell’unica nota positiva in mezzo a queste improvvise grandinate. Le previsioni meteo avevano sbagliato per quanto riguarda la giornata di oggi, per questo i romani non si aspettavano di dover far fronte a queste grandinate così forte.