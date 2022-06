Grandinata violenta a Città del Messico: strade imbiancate dal ghiaccio dopo la tempesta

La violentissima grandinata che si è abbattuta su Città del Messico ha fatto crollare parte del tetto di un supermercato e fatto tre feriti

Una grandinata particolarmente violenta si è abbattuta su Città del Messico con strade imbiancate dal ghiaccio dopo la tempesta. I media spiegano che la zona meridionale del sobborgo di Mixcoac è stata flagellata da un vero bombardamento di chicchi grossi e fittissimi.

Si sono registrati numerosi disagi e incidenti ed il maltempo ha causato il crollo del tetto di un supermercato di circa mille metri quadrati.

Violenta grandinata a Città del Messico

Sui social circolano video che sono davvero spaventosi: vi si vede una serie innumerevole di ingorghi stradali con un vero fiume di acqua mista a grandine, che ad un certo punto ha letteralmente trascinato via ogni cosa. Il maltempo in Messico di queste ultime ore è una sorta di must ma non era stato mai così violento negli ultimi anni.

I media spiegano che la tempesta di grandine ha causato enormi disagi alla popolazione.

Danni, crolli ed incidenti stradali

La polizia e le squadre di soccorso hanno anche segnalato numerosi danni a causa dell’accumulo di grandine: crolli, auto danneggiate. Al momento si registrano tre feriti, uno dei quali stava proprio cercando di uscire dal supermercato di cui poi è crollato in parte il tetto. Le strade del quartiere Álvaro Obregón sono rimaste inondate di grandine per oltre un’ora e mezzo.