Granella (A2A): "Rapporto con territorio siciliano è stretto e fondamentale"

Palermo, 28 giu. (Adnkronos) – "Una presenza sul territorio ormai consolidata. Un operatore nazionale di energia di matrice lombarda che sta diventando nazionale". Così Stefano Granella, chief strategy&growth di A2A, ha aperto stamane al Castello di Milazzo i lavori della presentazione del secondo bilancio di sostenibilità territoriale della Sicilia del Gruppo.

"Su San Filippo del Mela – ha aggiunto – abbiamo presentato tanti progetti e ci stiamo preparando per la realizzazione di nuovi impianti. Il rapporto con il territorio è stretto ed è fondamentale il coinvolgimento dei giovani e delle scuole perché la transizione energetica si attua anche attraverso nuovi modi di vivere l'energia. Quando si accende o si spegne la luce pigiando l'interruttore non si immagina quello che c'è dietro. Abbiamo portato gli studenti a vedere il sito di San Filippo del Mela, la sua complessità, perché in una centrale termoelettrica è ancora più evidente cosa c'è dietro un interruttore”.

Granella ha affrontato anche il problema della povertà energetica: "Con altri soggetti abbiamo fondato il Banco dell'energia, abbiamo rapporti con Legambiente e 18 circoli dei suoi circoli partecipano all'iniziativa. La centrale di San Filippo del Mela rientra nell'eccezionale programma di massimizzazione previsto dal Mite per contenere i costi del gas naturale".