Gratta e vinci, vinti 500mila euro con giocata da 5 euro. Spresiano (Treviso) baciata dalla fortuna

La cittadina di Spresiano in provincia di Treviso è stata baciata dalla fortuna. Vinto mezzo milione di euro al Gratta e Vinci.

Colpo di fortuna nella cittadina di Spresiano in provincia di Treviso dove nella giornata di sabato 17 luglio sono stati vinti 500 mila euro giocando al Gratta e Vinci. Si tratta della seconda vincita nel giro di pochi giorni. Qualche giorno fa in una tabaccheria di Vittorio Veneto sono stati vinti 300 mila euro al noto gioco a premi Turista per 10 anni.

Grande festa dunque nella città di Treviso che è stata baciata letteralmente dalla fortuna.

Gratta e vinci Spresiano, il fortunato è cliente abituale

Del fortunato che ha potuto vincere la bellezza di mezzo milione di euro si sa che si tratta di un cliente abituale e che stando a quanto riporta Leggo avrebbe addirittura una certa età. Inutile dire come la gioia e l’emozione per aver vinto un simile importo è stata tanta e a raccontarlo sono gli stessi gestori che proprio a commentando la vincita arrivata nella loro ricevitoria hanno dichiarato: “Il signore è passato ed è tornato il pomeriggio con la vincita, è arrivato con la figlia, erano quattro o cinque, sono venuti a ringraziare.

Erano felici e emozionati”.

Gratta e vinci Spresiano, a Vittorio Veneto vinti 300 mila euro

Qualche giorno fa la provincia di Treviso è stata interessata da un’altra vincita ultramilionaria, questa volta nella cittadina di Vittorio Veneto dove sono stati vinti 300mila euro giocando al “Turista per 10 anni”. Anche in questo caso la vincita è stata importante. 50mila euro sono stati vinti con una prima tranche, seguiti da 2000 euro che verranno corrisposti ogni mese per i successivi 10 anni a cui è stato aggiunto un ulteriore bonus di 10 mila euro.

A commentare la titolare della ricevitoria di Vittorio Veneto che a tal proposito ha dichiarato: “Mi sono emozionata e con me la signora, che ha subito telefonato al figlio”.

Gratta e vinci Spresiano, una ricevitoria molto fortunata

La stessa tabaccheria di Vittorio Veneto già ad agosto 2020 è stata interessata da una vincita importante. Un operaio residente nella zona è riuscito a vincere con una giocata di tre euro al “sette e mezzo”, ben 200 mila euro.

Il primato cittadino per la vincita più alta era arrivata invece lo scorso gennaio. Anche in questo caso è stato vinto mezzo milione di euro.