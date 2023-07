Gratta e Vinci: uomo gioca 10 euro e ne vince 100 mila

Grande festa nel Napoletano per una vincita al Gratta e Vinci. Un uomo ha giocato 10 euro e ne ha vinto 100mila. La vittoria è avvenuta a Pomigliano d’Arco.

Un uomo ha giocato 10 euro e ne ha vinto 100mila. Grande festa a Pomigliano d’Arco, dove un cliente della Tabaccheria N°4 di Piazza Municipio ha comprato un tagliando del Gratta e Vinci della serie “Super Numerissimi” e con solo 10 euro ha centrato una super vincita. Francesco e Andrea Marigliano, titolari della storica tabaccheria, hanno ricevuto la certificazione ufficiale del Consorzio Lotterie Nazionale che ha comunicato loro la vincita da 100mila euro realizzata lo scorso 21 giugno e già incassata dal fortunatissimo giocatore. L’identità della persona baciata dalla dea bendata è rimasta ignota.

Gratta e Vinci: il tagliando Super Numerissimi

Il tagliando Super Numerissimi si conferma uno dei giochi del Gratta e Vinci non solo più apprezzati, ma anche ricco di vincite per coloro che decidono di tentare la fortuna. Anche nel mese di maggio questo biglietto ha regalato 100mila euro ad un fortunato giocatore di Arcidosso, in provincia di Grosseto.