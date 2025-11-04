Home > Cronaca > Grave incendio in centro città: evacuazione immediata delle abitazioni

Grave incendio in centro città: evacuazione immediata delle abitazioni

Un incendio di grandi dimensioni ha costretto all'evacuazione di centinaia di residenti in centro città.

Incendio devastante in centro città provoca evacuazione di massa

Chi: Vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Cosa: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in un’area residenziale.

Quando: Oggi, 4 novembre 2025, alle 15:30.

Dove: Via Roma, nel cuore della città.

Perché: Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, ma sono in corso indagini.

Sul posto confermiamo che il fuoco ha distrutto diversi edifici e ha costretto le autorità a emettere ordini di evacuazione per circa 1.000 residenti. Le operazioni di soccorso sono in corso e i vigili del fuoco stanno lavorando per contenere le fiamme.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: I vigili del fuoco riferiscono che il fuoco è sotto controllo, ma ci vorranno ore prima di poter dichiarare la situazione completamente sicura.

Testimoni oculari riportano di aver visto una colonna di fumo nero sollevarsi nel cielo e di aver udito esplosioni provenienti dagli edifici colpiti. “È stato spaventoso, non sapevamo cosa fare,” ha dichiarato un residente della zona.

Le autorità locali invitano i residenti a evitare l’area e a seguire le istruzioni delle forze dell’ordine. “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità,” ha affermato un portavoce della polizia.

Le indagini sulle cause dell’incendio sono già iniziate. Ulteriori aggiornamenti seguiranno man mano che la situazione si sviluppa.