Grave incendio in un palazzo di Milano provoca evacuazione di massa

Un incendio ha colpito un palazzo a Milano, costringendo all'evacuazione di oltre cento persone.

Milano, 15 ottobre – Un grave incendio ha colpito un palazzo in via Roma, costringendo oltre cento residenti a evacuare. Le fiamme sono divampate intorno alle 14:30 e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per contenere il rogo. Non si registrano feriti, ma i fumi tossici hanno reso necessaria l’evacuazione dell’intero edificio.

I fatti

I vigili del fuoco sono stati allertati da numerose chiamate ai servizi di emergenza. L’incendio ha interessato diversi piani del palazzo ed è stato domato dopo oltre due ore di lavoro. Le cause del rogo sono ancora sconosciute e le autorità stanno conducendo indagini.

Le conseguenze

I residenti evacuati sono stati trasferiti in un centro di accoglienza temporaneo. Le autorità locali stanno fornendo assistenza e supporto a tutte le persone coinvolte. Si attendono aggiornamenti sulle cause dell’incendio e sulla situazione degli sfollati.