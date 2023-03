Grave incidente a Busseto, ciclista investita da un'auto

Grave incidente a Busseto, dove da quanto si apprende una ciclista è stata investita da un’auto ed ora verserebbe in condizioni molto serie. I media territoriali spiegano che una 54enne in sella alla due ruote è stata centrata dal veicolo in pieno centro. L’incidente dall’esito severo si è verificato per la precisione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 marzo all’incrocio tra via Leoncavallo e via Paganini.

Busseto, ciclista investita da un’auto

Cause e dinamiche esatte sono ancora in corso di accertamento da parte degli operanti ma lo storico pare accertato: Per cause in corso di accertamento una ciclista di 54 anni è stata investita da un’auto verso le ore 13.15. Immediatamente dopo l’urto è scattato l’allarme ai mezzi di soccorso e sul posto è giunta a razzo un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Busseto con equipaggio.

L’arrivo di soccorritori e polizia locale

Stando ad informazioni preliminari su cui non esiste ancora verifica la vittima avrebbe riportato un trauma cranico e altre ferite. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato gli accertamenti previsti per legge, assunto a sit i presenti e verbalizzato le dichiarazioni. Toccherò ora agli agenti comparare i documenti e l’esito dei rilievi per capire come siano andate le cose.