Grave incidente a Palermo, morto un 29enne: Salvatore Frittola ha perso la vita dopo che la sua vettura si è ribaltata nei pressi del bivio per Tortorici

Un drammatico e grave incidente si è verificato a Palermo, un tragico sinistro in cui, secondo quanto riportano i media della zona, è morto un 29enne. Stando ad una primissima ricostruzione dell’accaduto messa a punto dopo i rilievi preliminari delle forze dell’ordine intervenute l’uomo che ha perso la vita in quel drammatico “botto” era alla guida di una vettura che si è ribaltata vicino Bisacquino.

A morire nell’incidente il 29enne Salvatore Frittola, originario della vicina Corleone.

Incidente a Palermo, morto un 29enne dopo che la sua auto si è ribaltata

La vittima era in marcia lungo la statale a bordo di una Wolksvagen Golf intorno alle 5 del mattino di oggi, 26 dicembre, quando ad un certo punto e per cause da definire ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata a velocità sostenuta dopo una paurosa derapata laterale più o meno all’altezza del bivio per Tortorici.

Fortuna ed orario insolito hanno voluto che in quel momento non transitasse alcun altro mezzo ad intersecare la traiettoria incontrollata dell’auto di Frittola. A bordo dell’auto che si è ribaltata, fanno sapere i media locali, c’erano anche due passeggeri.

Ennesimo incidente in territorio di Palermo, morto un 29enne e due giovani feriti

Si tratta di un 22enne e di un 18enne che sono rimasti feriti ma in modo lieve. Immediatamente dopo il sinistro e dietro segnalazione di uno dei due feriti, sul posto sono arrivate a razzo pattuglie della territoriale dei Carabinieri facenti capo al comando compagnia di Corleone ed unità di soccorso del 118.

Purtroppo il personale medico ha solo potuto constatare il decesso del conducente, mentre ha provveduto a prestare le prime cure del caso ai due feriti. Il mezzo è stato messo contestualmente sotto sequestro mentre per alcune ore il magistrato di turno al momento della tragedia ha valutato l’opportunità di disporre un adempimento tanatologico, un’autopsia cioè, sul corpo di Frittola.

Terzo incidente mortale a Palermo in tre giorni, stavolta è morto un 29enne

Una volta ricevuto il verbale degli operanti però si è deciso di mettere la salma del povero 29enne a disposizione del dolore sconfinato dei suoi cari. Purtroppo la zona sembra essere diventata luogo di triste elezione per sinistri stradali gravi: Frittola è infatti la terza vittima in tre giorni della strada: nella giornata del 25 settembre, in via Messina Montagne, era morto un ragazzo di 17 anni nello scontro del suo scooter con una vettura e solo il giorno prima, il 24 settembre, lo scontro fra un camion ed un’auto aveva fatto un’altra vittima ancora, un 35enne di Bagheria.