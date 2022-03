Grave incidente a Pavone Canavese: morto 46enne

Incidente mortale a Pavone Canavese: addio a Vincenzo Gerace.

Grave incidente nel territorio del comune di Pavone Canavese, in provincia di Torino. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio del 9 marzo. Tutto è iniziato con uno scontro tra due auto: una Ford Kuga su cui viaggiava una donna, in seguito trasportata in ospedale, e una Citroën C3 dell’Asl To4, su cui viaggiava il signor Vincenzo Gerace (46 anni).

L’uomo è morto rimanendo incastrato nel veicolo. Le due auto si sono quasi del tutto distrutte. Coinvolte nello scontro, seppur in maniera marginale, anche una Fiat Panda e una Fiat Punto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Chivasso, che dovrà ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.

Incidente a Pavone Canavese: chi è la vittima

La vittima di 46 anni risponde al nome di Vincenzo Gerace.

L’uomo, proveniente da Rivarolo Canavese, lavorava come guardia medica dell’Asl T04. Coinvolta nell’incidente anche una donna, che è stata soccorsa e portata in ospedale a Ivrea.

Nulla da fare per Vincenzo Gerace

Saranno gli agenti della polizia di Ivrea e Banchette a ricostruire le dinamiche dell’incidente. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre il corpo di Vincenzo Gerace dalle lamiere dell’automobile. Sfortunatamente i soccorsi non sono serviti a salvargli la vita.